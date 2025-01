E-Auto-Bilanz 2024: Großbritannien überholt Deutschland bei Neuzulassungen

Großbritannien hat Deutschland im Jahr 2024 bei den Elektroauto-Zulassungen überholt. Mit über 381.000 rein elektrischen Pkw schob sich die Insel vor die Bundesrepublik – bei den absoluten Stückzahlen zwar nur knapp, aber beim E-Auto-Anteil gewinnen die Briten das Duell deutlich: In Großbritannien war 2024 fast jeder fünfte neue Pkw ein Stromer, in Deutschland nur knapp jeder siebte. Die 19,6 Prozent Marktanteil in Großbritannien waren mit Abstand ein neuer Bestwert, 2023 lag der Marktanteil noch bei 16,5 Prozent. In Deutschland war 2024 hingegen die umgekehrte Entwicklung zu beobachten. Der Elektroauto-Absatz gab um 27,4 Prozent nach, die Kurve fiel von über einer halben Million Elektroautos im Jahr 2023 auf nur noch etwas über 380.000 Einheiten in 2024. Der Marktanteil der Elektroautos in Deutschland verringerte sich bei den Neuwagen vor diesem Hintergrund von 18,4 auf 13,5 Prozent. Hauptgrund für den Rückgang dürfte vor allem der plötzlich abgeschaffte Umweltbonus gewesen sein. Nachdem der eigentlich bis 2025 geplante Umweltbonus kurzfristig gekippt wurde, brachen die Verkaufszahlen für Elektroautos schnell ein. Hinzu kam eine politische Kampagne konservativer Parteien gegen die Elektromobilität im Europa-Wahlkampf. Die Verbraucher wurden maximal verunsichert. Beleuchten wir einmal näher, wie sich der E-Auto-Absatz im Jahr 2024 entwickelt hat: Im ersten Quartal 2024 kam es zu dem besagten Einbruch der Elektroauto-Zulassungszahlen – unter anderem durch vorgezogene Käufe der vorangegangenen Jahresend-Rallye 2023 sowie durch die Verunsicherung.