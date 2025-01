BYD Atto 2 kommt mit wenig Reichweite nach Europa

Der Atto 2 ist rund 4 Meter 30 lang, rund 1 Meter 80 breit und rund 1 Meter 70 hoch. Damit ist er rund fünf Zentimeter länger, aber über zehn Zentimeter höher als ein VW. ID.3, um eine grobe Einordnung zu geben. BYD selbst vergleicht den Atto 2 hingegen lieber intern mit dem Atto 3: Der Atto 2 ist rund 15 Zentimeter kürzer und rund 5 Zentimeter schmaler als der Atto 3. Laut Hersteller soll das neue Modell „charakteristische SUV-Designmerkmale mit kompakten Abmessungen“ verbinden. BYD selbst spricht von einem vergleichsweise langen Radstand von über 2 Meter 60, um das Platzangebot im Innenraum zu vergrößern. Der von uns als Referenz herangezogene ID.3 hat aber einen 20 Zentimeter längeren Radstand. Und das, obwohl er kürzer ist. Kommen wir von den äußeren Abmessungen zu den inneren Werten, sprich den Leistungsdaten: Der Atto 2 verfügt über ein recht kleines Batteriepaket mit einer Kapazität von rund 45 Kilowattstunden. Kombiniert mit einem Frontantrieb mit 130 Kilowatt Leistung soll das E-Auto auf eine Reichweite von rund 310 Kilometer nach WLTP kommen. Das ist eher dürftig und sicher kein wirkliches Verkaufsargument. Und doch könnte es für den täglichen Alltag in den meisten Fällen ausreichen. Im Laufe des Jahres soll aber auch eine Version mit größerer Batterie folgen. Dabei könnte es sich ähnlich wie im BYD Dolphin um einen rund 60 Kilowattstunden großen Akku handeln. Damit würde sich BYD mit dem Atto 2 in einem Bereich bewegen, der auf dem europäischen Markt im Kompakt-Segment gut bekannt ist: Der Volkswagen ID.3 bietet eine solche Batterie-Option mit 59 Kilowattstunden, der Kia EV3 ist in der Basis mit 58 Kilowattstunden ausgestattet. Aber: Sowohl bei Kia als auch bei VW gibt es auch noch größere Akku-Optionen von rund 80 Kilowattstunden. Ob BYD das auch anbieten wird, ist fraglich.