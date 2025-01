Rund 2 Millionen neue E-Autos in Europa: Jahresbilanz 2024

Dass der Elektroauto-Markt in Europa nicht mehr so dynamisch wächst wie in den Vorjahren, hatte sich im Laufe des Jahres 2024 bereits abgezeichnet. Mit rund 1,45 Millionen neuen Elektroautos in der EU lagen die Neuzulassungen um knapp sechs Prozent niedriger als 2023. Damals waren es noch über 1,5 Millionen neue Stromer! Rechnet man allerdings noch die EFTA-Staaten Island, Norwegen und die Schweiz sowie das Vereinigte Königreich hinzu, ergibt sich eine Zahl von fast zwei Millionen neuen Elektroautos auf dem Kontinent. Das liegt vor allem an der äußerst positiven Marktentwicklung in Norwegen und Großbritannien. Und dieser Wert liegt dann auch nur rund ein Prozent unter dem Vorjahr. Ebenfalls interessant: Im Gesamtgebiet kamen auch über 950.000 neue Plug-in-Hybride auf die Straßen. Das ist ein Minus von rund vier Prozent gegenüber 2023. Die Zahlen des Branchenverbandes zeigen, wie unterschiedlich sich die Elektromobilität in den einzelnen Märkten entwickelt hat. Das Vereinigte Königreich hat mit seinem deutlichen Wachstum von über 20 Prozent auf fast 382.000 neue Elektroautos den Spitzenplatz in Europa erobert. Und damit Deutschland überholt, das rund 1.300 Neuzulassungen weniger als das Vereinigte Königreich aufzuweisen hat! Damit bleibt Deutschland zwar in der EU vorn, zu der das Vereinigte Königreich bekanntlich nicht mehr gehört. Aber den Spitzenplatz in Europa können eben die Briten für sich beanspruchen. Schauen wir uns weitere Länder an: Im zweitgrößten EU-Markt Frankreich gingen die elektrischen Neuzulassungen um rund 2,5 Prozent auf etwa 290.000 Fahrzeuge zurück, während die Plätze drei bis fünf deutlich zugelegt haben: Die Niederlande wuchsen um 16 Prozent auf rund 132.000 Elektroauto-Neuzulassungen. Belgien legte um rund 37 Prozent auf fast 128.000 Einheiten zu und Norwegen folgt auf Rang 5 mit fast 115.000 neuen E-Autos. Dafür ist Schweden – 2023 noch eines der Top-Länder – im vergangenen Jahr wieder in den fünfstelligen Bereich gefallen – es ging um 16 Prozent auf noch 95.000 neue E-Autos zurück. Beim Blick in die Jahresstatistik fällt auf, dass es 2024 in keinem einzigen Land in Europa mehr Verdopplungen der Neuzulassungen von E-Autos gab. 2023 lagen Belgien, Dänemark und Portugal noch über dieser Marke.