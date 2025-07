Raumwunder mit Reichweite: Hyundai Ioniq 9 ab 68.500 Euro bestellbar

Hyundai hat den Verkaufsstart des Ioniq 9 in Deutschland bekannt gegeben. Das große E-SUV startet zu Preisen ab 68.500 Euro und bietet eine Reichweite von bis zu 620 Kilometern. Die technischen Eckdaten sind seit der Premiere am Rande der LA Auto Show im November bekannt. Hier noch einmal ein schneller Exkurs: Der Siebensitzer verfügt über eine rund 110 Kilowattstunden große Batterie. Beim Antrieb kann man zwischen einem 160 kW starken Heckantrieb oder einem Allradantrieb mit 226 bzw. 315 kW Leistung wählen. Dank des 800-Volt-Systems und einer Ladeleistung von bis zu 233 kW kann die Batterie in nur 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Es geht also genauso schnell wie beim Schwestermodell Kia EV9, dessen Akku mit knapp 100 Kilowattstunden allerdings etwas kleiner ausfällt. Zum Bestellstart in Deutschland bestätigt Hyundai auch die WLTP-Reichweite von maximal 620 Kilometern für den Heckantrieb. Kommen wir zu den Abmessungen: Der Ioniq 9 ist 5,06 Meter lang, knapp 2 Meter breit und fast 1,80 Meter hoch. Der Radstand beträgt 3,13 Meter. Zwischen den Achsen gibt es reichlich Stauraum – und zwar bis zu rund 2.420 Liter.