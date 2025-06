StreetScooter 2.0 – StreetRunner UpVan von Günther Schuh und Co.

Im dritten Anlauf soll es jetzt wirklich klappen: In rund anderthalb Wochen wird Günther Schuh mit dem StreetRunner UpVan sein drittes E-Mobility-Projekt vorstellen. Nach dem Kleinwagen e.Go geht es erneut in das Segment der leichten Nutzfahrzeuge – diesmal jedoch mit einem anderen Konzept als beim StreetScooter, der ebenfalls auf ein Team rund um den Aachener Professor zurückgeht. Am kommenden Dienstag soll in Düren der UpVan der StreetRunner GmbH offiziell präsentiert werden. Bei dem Launch-Event wollen Schuh und sein Team das neue Modell ausführlich vorstellen – wie er bereits auf LinkedIn angekündigt hat. Mit dem UpVan zielt StreetRunner auf ein Marktsegment, das Schuh schon mit dem StreetScooter erschließen wollte: ein emissionsfreies Zustellfahrzeug für die sogenannte „letzte Meile“. Der UpVan ist vollelektrisch und modular aufgebaut, sodass Kunden das Fahrzeug flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen können – und das zu optimalen Kosten. Im Fokus steht für StreetRunner vor allem die Wirtschaftlichkeit, wie Schuh betont. Deshalb verfolgt das Unternehmen auch ein grundlegend anderes Konzept als beim StreetScooter, der damals noch in Eigenregie entwickelt und in Deutschland gefertigt wurde. Der neue UpVan hingegen wird nicht selbst gebaut, sondern stammt aus chinesischer Produktion – gefertigt von der Firma U Power Tech. StreetRunner übernimmt dabei die Anpassung an den deutschen Markt und den Vertrieb. Zu welchem Preis das neue Lieferfahrzeug angeboten werden soll, könnte Schuh bei der Premiere in Düren verraten. Vorab gibt es jedoch bereits einige technische Eckdaten: Der UpVan basiert auf einer reinen Elektro-Plattform – er ist also kein umgebauter Verbrenner-Van. Ein Elektromotor mit 110 kW Leistung und 220 Newtonmetern Drehmoment treibt die Vorderräder an. Die LFP-Batterie ist in zwei Größen erhältlich: mit 42 oder 54 Kilowattstunden. Die kombinierte WLTP-Reichweite wurde noch nicht veröffentlicht, wohl aber ein Stromverbrauch von unter 54 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Je nach Batteriegröße ergäbe das grob 200 bis 300 Kilometer Reichweite. Im WLTP-City-Zyklus sollen sogar 300 bis 380 Kilometer möglich sein – und genau in diesem städtischen Umfeld soll der UpVan ja auch hauptsächlich eingesetzt werden.