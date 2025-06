MAN startet Serienproduktion des eTrucks: Der Fernverkehr wird elektrisch

Mit einer feierlichen Zeremonie hat MAN die Serienproduktion seiner Elektro-Lkw in München gestartet. Die neuen eTrucks werden dort ab sofort gemeinsam mit den Diesel-Modellen in einer sogenannten Mischproduktion gefertigt. Pro Tag laufen im MAN-Hauptwerk künftig rund 100 Fahrzeuge vom Band – unabhängig vom Antrieb. Rund acht Stunden dauert es, bis ein Elektro-Lkw fertig ist. Dabei folgt der eTruck einem eigenen Aufbauplan: Statt Tanks und Abgasanlage erhalten die elektrischen Varianten im unteren Rahmenbereich Batterieblöcke, Leistungselektronik und weitere Komponenten – zusammengefasst im sogenannten E-Powerpack. Dieses wird separat vormontiert und dann ins Fahrzeug integriert. Der Vorteil laut MAN: Der Aufbau bleibt im oberen Bereich komplett frei – das bedeutet mehr Flexibilität für Aufbauhersteller und Spediteure. Der eTruck wird mit bis zu sechs Batterien à 89 Kilowattstunden angeboten, das ergibt maximal 534 Kilowattstunden brutto – und Reichweiten von bis zu 500 Kilometern ohne Zwischenladen. In Aussicht gestellt ist sogar eine Variante mit sieben Batterien für bis zu 740 Kilometer. Erste Kunden haben bereits elektrische Vorserienmodelle getestet und dabei Tagestouren von bis zu 850 Kilometern mit Zwischenladen absolviert. Für den Wandel zur E-Produktion hat MAN tief in die Tasche gegriffen: Über 5.000 Mitarbeitende wurden im Hochvoltbereich geschult, innerhalb eines Jahrzehnts fließt eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung der Werke – ein Großteil davon in Deutschland. CEO Alexander Vlaskamp betonte: „Die Zukunft von MAN beginnt jetzt – mit lokal emissionsfreien Lkw und einem Produktionskonzept, das maximal flexibel auf die Marktbedürfnisse reagieren kann.“ Und die Nachfrage wächst: 700 verbindliche Bestellungen liegen bereits vor, bis Jahresende sollen über 1.000 eTrucks ausgeliefert werden. Besonders attraktiv für Logistiker ist dabei die Ultra-Lowliner-Variante – diese wird von Automobilherstellern für die Komponenten-Anlieferung benötigt.