HIH-Gruppe elektrifiziert tausende Stellplätze mithilfe neuer Partner

Eternigy ist innerhalb der HIH-Gruppe für den Ausbau der AC-Ladeinfrastruktur an den verwalteten Immobilien des Konzerns verantwortlich. Um die Marke von bis zu 25.000 elektrifizierten Parkplätzen bis 2030 zu erreichen, holt sich Eternigy nun zwei Ladeinfrastruktur-Fachfirmen an die Seite: Service4Charger aus Berlin und die Heimladen GmbH mit Sitz in Würzburg und Köln. Mit beiden Partnern wurden Rahmenverträge über das HIH-Portfolio geschlossen, wie der Immobilienverwalter mitteilt. „Als Preferred Partner übernehmen die beiden Unternehmen die Planung, Errichtung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur“, präzisieren die Verantwortlichen. Eternigy werde sich hingegen auf seine Funktion als beratender und koordinierender Dienstleister fokussieren und fungiere künftig als Schnittstelle zwischen Auftraggeber und den Preferred Partners.

Bereits spruchreif ist, dass Service4Charger aus dem Bestand der HIH zehn bereits elektrifizierte Objekte mit insgesamt 197 Stellplätzen und 87 Ladepunkten im Betrieb übernimmt und dort als Charge Point Operator fungiert. Und: „Gemeinsam mit den beiden Preferred Partners prüfen wir derzeit 26 weitere Standorte mit 3.600 Stellplätzen für den weiteren Ausbau“, teilt Eternigy mit und betont, dass zum Leistungsumfang von Service4Charger und Heimladen neben der Planung und dem Netzanschluss auch die Kommunikation mit Netzbetreibern, die Inbetriebnahme sowie der laufende Betrieb inklusive Abrechnung, Vertragsmanagement, Wartung und Servicedienstleistung sowie die Belieferung mit Grünstrom gehöre.

„Die Elektrifizierung von Stellplätzen ist ein zentraler Baustein in der ESG-Strategie der von uns gemanagten Fonds. Sie wird zudem zunehmend sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Mietern eingefordert“, äußert Lukas Thiede, Head of eMobility bei der HIH Real Estate. „Mit unserer Tochtergesellschaft eternigy und unseren beiden neuen strategischen Partnern haben wir ein kompetentes und schlagkräftiges Team, um unsere ambitionierten Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen.“

„Diese Partnerschaft zeigt unseren klaren Fokus: Wir investieren direkt in Infrastruktur und übernehmen operative Verantwortung. Mit unserem bundesweiten Netzwerk an festangestellten Fachkräften können wir diese Herausforderung erfolgreich meistern und schaffen echten Mehrwert für Immobilieneigentümer und ihre Mieter“, ergänzt Lucas Althammer, CEO von Service4Charger.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der HIH und den zügigen Ausbau an weiteren Standorten deutschlandweit. Die ersten gemeinsamen Projekte werden wir zum Jahreswechsel umgesetzt haben“, erläutert Max Wojtynia, Gründer und Geschäftsführer von Heimladen.

Quelle: Infos per E-Mail