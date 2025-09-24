Mit 1,8 Tonnen Anhängelast: E-Pickup KGM Musso EV startet bei 42.000 Euro
Natürlich sind Pickups in Deutschland eher ein Nischenthema, noch dazu, wenn sie elektrisch fahren. Vielleicht auch deshalb versucht der KGM Musso EV mit seinem Preis zu punkten: Er kostet rund 42.000 Euro. Das ist für ein vollelektrisches Nutzfahrzeug dieser Größe eine echte Ansage. Gerade wenn man bedenkt, dass sämtliche Konkurrenten viele tausende Euro mehr aufrufen, selbst mit Diesel-Antrieb. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Denn der Musso EV basiert technisch weitgehend auf dem Torres EVX, einem Elektro-SUV, das KGM schon seit zwei Jahren in Deutschland anbietet. Verkauft hat sich das Modell hierzulande allerdings eher selten. Mit dem Pickup-Ableger will man jetzt wohl eine neue Zielgruppe ansprechen. Ob das klappt, wird sich zeigen. Immerhin hat der Musso EV ein paar Alleinstellungsmerkmale.
