Lyten als Rettungsanker für Heide: Übernahme von Northvolt genehmigt

Anfang August hatte Lyten angekündigt, die Standorte von Northvolt in Schweden und Deutschland zu übernehmen. Viele haben sich gefragt: Wie soll das gehen? Schließlich ist Lyten ein noch recht junges Unternehmen aus Kalifornien und bisher deutlich kleiner gewesen als Northvolt. Und während Northvolt auf NMC-Batteriezellen gesetzt hat, entwickelt Lyten Batteriezellen auf Lithium-Schwefel-Basis, also eine ganz andere Zellchemie. Aber jetzt ist klar: Die Pläne sind ernst. Die entscheidende Genehmigung kam von der schwedischen Behörde ISP, die für strategische Produkte zuständig ist. Damit hat Lyten alle Freigaben beisammen und kann die Übernahme bis Ende Oktober abschließen.