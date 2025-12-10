Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:30 minBatterie

Vulcan Energy: Lithium-Abbau in Deutschland soll 2028 beginnen

Wsmi

Heute schauen wir auf ein Projekt, das für die Elektromobilität in Europa wirklich richtungsweisend ist: Es geht um den Abbau von Lithium direkt in Deutschland, der 2028 im industriellen Maßstab beginnen soll.

Von Jannis Hug
10.12.2025 - 16:00 Uhr

Es ist ein absoluter Meilenstein: Das australisch-deutsche Unternehmen Vulcan Energy hat die letzten großen Hürden für den Bau seiner kommerziellen Anlagen am Oberrheingraben in Landau genommen, wo bereits erste Bohrungen laufen. Und das ist ein ziemlich großer Schritt, nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern für die gesamte europäische Batterie- und Autoindustrie. Warum das so wichtig ist? Nun, Lithium ist das Herzstück jeder modernen Elektroauto-Batterie. Ohne Lithium keine leistungsfähigen Akkus, keine Reichweite, kein schnelles Laden. Der Rohstoff sorgt im Inneren der Batterie dafür, dass die Wanderung der Lithium-Ionen zwischen den Elektroden möglichst effizient und stabil abläuft. Je reiner das Lithium und je zuverlässiger die Lieferkette, desto besser funktionieren am Ende die Batterien.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Vulcan Energy: Lithium-Abbau in Deutschland soll 2028 beginnen“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Wsfr
Video - 4:36 minBatterie

Stromspeicher auf vier Rädern: Bidirektionales Laden könnte 500 Euro im Jahr bringen

07.11.2025
Ws
Video - 4:04 minBatterie

Lyten als Rettungsanker für Heide: Übernahme von Northvolt genehmigt

25.09.2025
Quantumscape layer prototype battery cell
Batterie

Feststoffbatterien: QuantumScape steht kurz vor Einweihung seiner Pilotlinie

vor 6 Stunden veröffentlicht