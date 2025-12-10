Vulcan Energy: Lithium-Abbau in Deutschland soll 2028 beginnen

Es ist ein absoluter Meilenstein: Das australisch-deutsche Unternehmen Vulcan Energy hat die letzten großen Hürden für den Bau seiner kommerziellen Anlagen am Oberrheingraben in Landau genommen, wo bereits erste Bohrungen laufen. Und das ist ein ziemlich großer Schritt, nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern für die gesamte europäische Batterie- und Autoindustrie. Warum das so wichtig ist? Nun, Lithium ist das Herzstück jeder modernen Elektroauto-Batterie. Ohne Lithium keine leistungsfähigen Akkus, keine Reichweite, kein schnelles Laden. Der Rohstoff sorgt im Inneren der Batterie dafür, dass die Wanderung der Lithium-Ionen zwischen den Elektroden möglichst effizient und stabil abläuft. Je reiner das Lithium und je zuverlässiger die Lieferkette, desto besser funktionieren am Ende die Batterien.