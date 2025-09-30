Elektro-Lkw: Neuer Mercedes eActros 400 für den schweren Verteilerverkehr

Der neue eActros 400 baut technologisch auf dem eActros 600 auf, bringt aber ein besonders spannendes Paket für alle, die Elektromobilität im schweren Verteilerverkehr wirtschaftlich einsetzen wollen. Im Zentrum steht die neue Antriebstechnik – mit Fokus auf Effizienz, Leistung und Flexibilität. Kernstück ist die von Mercedes-Benz selbst entwickelte E-Achse. Sie kombiniert zwei Elektromotoren mit einem Vier-Gang-Getriebe. Die Motoren liefern dauerhaft 400 Kilowatt Leistung, in der Spitze sogar bis zu 600 Kilowatt. Das sorgt für kraftvolle Beschleunigung, hohe Fahrdynamik und – typisch für E-Antriebe – ein fast unterbrechungsfreies Drehmoment. Ein deutlicher Vorteil, wenn es auf der Stadtautobahn mal schnell und effizient vorangehen muss. Doch Leistung ist nur die halbe Geschichte.