Mangelhafter ADAC-Test kritisiert mangelhaftes Laden an Autobahnen

Der ADAC hat an den 15 längsten Autobahnen Deutschlands insgesamt 50 Lademöglichkeiten getestet, und zwar 25 an Raststätten direkt an der Autobahn sowie 25 an Autohöfen in direkter Nähe. Bewertet wurden unter anderem die Zahl und Leistung der Ladepunkte, deren Funktionstüchtigkeit, Bezahlmöglichkeiten sowie Komfortfaktoren wie Überdachung, Gastronomie oder Sanitäranlagen. Das Ergebnis: Kein einziger Standort erhielt die Note „sehr gut“, nur 13 schafften ein „gut“. Über die Hälfte schnitt schlechter als Schulnote Vier ab. Besonders Rastanlagen fielen im Vergleich zu Autohöfen zurück. Die Tester monieren zu wenige Schnelllader, defekte Säulen, mangelnde Bezahloptionen und unzureichende Preistransparenz.