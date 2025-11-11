Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 5:05 minInfrastruktur

Mangelhafter ADAC-Test kritisiert mangelhaftes Laden an Autobahnen

Wsdi

Herzlich Willkommen zum “eMobility Update” von electrive! Der ADAC hat die Lademöglichkeiten an Deutschlands längsten Autobahnen getestet. Und kommt zu einem erschreckenden Ergebnis: Das Laden an insgesamt 50 untersuchten Standorten sei mehrheitlich „mangelhaft“ bis „sehr mangelhaft“. Allerdings wirft der Test viele Fragen auf – denn die Auswahl erfolgte rein zufällig.

Von Jannis Hug
11.11.2025 - 16:00 Uhr

Der ADAC hat an den 15 längsten Autobahnen Deutschlands insgesamt 50 Lademöglichkeiten getestet, und zwar 25 an Raststätten direkt an der Autobahn sowie 25 an Autohöfen in direkter Nähe. Bewertet wurden unter anderem die Zahl und Leistung der Ladepunkte, deren Funktionstüchtigkeit, Bezahlmöglichkeiten sowie Komfortfaktoren wie Überdachung, Gastronomie oder Sanitäranlagen. Das Ergebnis: Kein einziger Standort erhielt die Note „sehr gut“, nur 13 schafften ein „gut“. Über die Hälfte schnitt schlechter als Schulnote Vier ab. Besonders Rastanlagen fielen im Vergleich zu Autohöfen zurück. Die Tester monieren zu wenige Schnelllader, defekte Säulen, mangelnde Bezahloptionen und unzureichende Preistransparenz.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Mangelhafter ADAC-Test kritisiert mangelhaftes Laden an Autobahnen“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Wsmi
Video - 3:59 minInfrastruktur

Laden wird günstiger: EnBW senkt die Preise seiner drei Ladetarife

05.11.2025
Wsdo
Video - 4:45 minInfrastruktur

Neue Ladeparks bei Aldi Süd & Schutz gegen Kabeldiebstahl durch GridZon

30.10.2025
Heidelberger druckmaschinen amperfied wallbox ladestation charging station min
Infrastruktur

Amperfied gewinnt mit Siemens Energy weiteren Großkunden

vor 3 Minuten veröffentlicht