E-Lkw für Langstrecken: Renault Trucks E-Tech T780 mit 600 km Reichweite

Die Solutrans in Lyon ist die wichtigste Transportmesse Frankreichs. Und so wie sich Daimler Truck und MAN bei der deutschen IAA Transportation besonders aufwändig präsentieren, ist die Solutrans eine wichtige Bühne für Renault Trucks. Es ist also kein Zufall, dass sich der Hersteller die Weltpremiere seines neuen Elektro-Flaggschiffs für diese Messe aufgehoben hat. Der neue Renault Trucks E-Tech T ist der schwere Elektro-Lkw für die Langstrecke, der im Portfolio der Franzosen noch gefehlt hat. Er kommt auf eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern mit einer Akku-Ladung!