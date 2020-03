Kleinserie: Newron Motors präsentiert E-Motorrad EV-1

Das französische Startup Newron Motors hat ein extravagantes Elektromotorrad namens EV-1 vorgestellt, das mit Rahmenelementen u.a. in Holz-Optik angeboten werden soll. Geplant ist zunächst eine Kleinserie von zwölf Exemplaren, die ab 2021 ausgeliefert werden soll.

Die EV-1 fällt optisch besonders dadurch auf, dass ihre Batterie ein zentraler Bestandteil des Chassis ist. Newron Motors spricht mit Blick auf den als zylinderförmiger Korpus der Maschine von einer „Strukturbatterie“ und einem „Exoskelett-Fahrgestell“. Auch der E-Motor hebt sich – ebenfalls eingebettet in einer zylindrischen Form – unter dem tief angebrachten Sitz ab. Komplettiert wird das Design durch funktionelle Rahmenelemente, die die Franzosen in unterschiedlichen Oberflächenoptiken anbieten wollen.

Bei einer Höhe von 2,22 m, einer Breite von 0,8 m und einer Höhe von 1,0m bringt die EV-1 insgesamt 220 Kilogramm auf die Waage. Den Radstand beziffert der Hersteller auf 1,60 m, wobei die Sitzposition bei nur knapp 70 cm Höhe liegt. Was die technischen Daten angeht, verspricht Newron Motors ein kraftstrotzendes Paket: Der Elektromotor der EV-1 soll 75 kW leisten und ein Drehmoment von 240 Nm entwickeln. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt laut Herstellerangaben in unter drei Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch bei 220 km/h abgeriegelt. Die Reichweite gibt Newron mit 220 km an, im Stadtverkehr sollen 300 km möglich sein. Der Akku könne via CCS schnellgeladen werden, heißt es auf der Webseite der Franzosen.

Wie das Unternehmen mitteilt, werden bereits Vorbestellungen entgegengenommen. Dazu ist eine Anzahlungen in Höhe von 2.000 Euro zu leisten. Der Verkaufspreis soll bei rund 60.000 Euro inkl. Steuern liegen.

bikeundbusiness.de, newronmotors.com (technische Daten), newronmotors.com (Vorbestellung)