Australier bauen E-Maschine mit 1.000 kW – und vier davon in einen E-Dragster

Das australische Unternehmen HyperPower Technologies hat die Produktion eines Elektromotors mit einer Leistung von einem Megawatt gestartet. Als Einsatzgebiete für den QFM-360-X genannten Motor sieht HyperPower die Luft- und Raumfahrt, Hochgeschwindigkeitszüge und Hypercars.

Top EV Racing bringt vier der E-Motoren von HyperPower in einem zehn Meter langen Elektro-Dragster zum Einsatz, der demzufolge über eine Leistung von 4 MW verfügt. Mit dem E-Dragster, der in nur 3,7 Sekunden ein Tempo von 530 km/h erreichen soll, will das Team einen Top-Speed-Rekord von 612 km/h aufstellen. Heilig’s Blechle!

caradvice.com.au, motorauthority.com, insideevs.com, hyperpowertech.com (PDF)