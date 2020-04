BAM Infra nimmt elektrische Straßenwalze in Betrieb

BAM Infra Nederland hat die nach eigenen Angaben weltweit erste rein elektrische Straßenwalze entwickelt und in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um ein über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren von Diesel- auf Elektroantrieb umgerüstetes Schwergerät.

Die elektrische Straßenwalze der niederländischen Konstruktionsfirma ist vor einigen Tagen erstmals im Rahmen eines Projekts im niederländischen Almere eingesetzt worden. Eine volle Akkuladung halte die E-Walze acht Stunden lang in Betrieb, das Aufladen dauere drei bis fünf Stunden, teilt das Unternehmen mit. Die vor eineinhalb Jahren geborene Idee, eine Walze in Eigenregie umzurüsten, war dem Umstand geschuldet, dass solches Equipment bisher nicht in elektrifizierter Form angeboten wird.

So bereiteten die Ingenieure von BAM Infra ein älteres Diesel-Modell zur Umrüstung vor, das ohnehin turnusmäßig generalüberholt werden musste. Straßenwalzen eigenen sich laut den Niederländern besonders zur Elektrifizierung, da sie keine große Reichweite benötigen und Energie im Gegensatz zu anderen Baugeräten „nur“ zum Fahren und Lenken brauchen und nicht etwa zu energieintensiven Schwerstaufgaben wie Aushubarbeiten.









Die umgerüstete Walze funktioniert nun emissionsfrei und wesentlich leiser. Sie spare 73 Liter Kraftstoff und rund 236 Kilogramm CO2 pro Tag ein, rechnet das Unternehmen vor. Die erfolgreiche Umrüstung animiert die Niederländer zudem, sich weitere Ziele zu setzen: Man sehe in der E-Walze nur den ersten Schritt zur Entwicklung eines völlig emissionsfreien Straßenbauzugs, lässt BAM Infra wissen. Neben dem elektrischen Antrieb könne man sich auch den Einsatz von Wasserstoff vorstellen.

innovationorigins.com, bam.com