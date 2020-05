Tesla Model S als Elektro-Kombi für 224.522 Euro

Der Ende 2017 angekündigte Kombi-Ableger des Tesla Model S vom niederländischen Karosseriebauer RemetzCar wird nun zum Verkauf angeboten. Einziger Haken ist der stolze Preis von 224.522 Euro.

Es handelt sich dabei zwar um ein Einzelstück. Aber eigentlich ist der Strom-Kombi bloß ein Gebrauchtwagen: Das Model S für den Umbau hat das Baujahr 2013. Das Fahrzeug wurde aber bei dem Umbau zum Kombi auch optisch auf das Facelift von 2016 umgerüstet.

Es ist also sehr viel Arbeit in das Projekt geflossen. Tatsächlich war der Umbau so aufwändig, dass eine angedachte Kleinserie am Ende nicht umgesetzt wurde – der Wagen mit dem Kombi-Dach eines Jaguar XF Sportbrake blieb also ein Einzelstück.















Das Fahrzeug ist in der Folge von den Machern als Promo-Projekt genutzt worden. So wurde der Tesla-Kombi auf einigen Messen und EV-Veranstaltungen ausgestellt, unter anderem auf den Genfer Autosalon 2019. Einige der Strecken zwischen den Events ist der Tesla wohl auf eigener Achse gefahren: Der Kilometerzähler steht bei rund 60.000 Kilometern.

futurezone.at, jbclassiccars.com