Ford liefert Explorer PHEV in Europa aus

Ford hat in Europa mit den Auslieferungen des SUV-Modells Explorer mit Plug-in-Hybrid begonnen. Der Siebensitzer mit einer Systemleistung von 336 kW (457 PS) und einer elektrischen WLTP-Reichweite von 42 Kilometern startet in Deutschland zu Preisen ab 76.000 Euro.

Für den Antrieb kombiniert Ford einen V6-Benziner mit einem Elektromotor und einer Zehn-Gang-Automatik. Das maximale Drehmoment liegt bei 825 Newtonmetern, die Höchstgeschwindigkeit gibt Ford mit 230 km/h an. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch soll bei 3,1 Litern auf 100 Kilometer nach WLTP liegen. Um diesen Wert auch in der Praxis zu erreichen, muss die Batterie des 5,05 Meter langen SUV aber möglichst oft nachgeladen werden.

Zu deren Kapazität macht Ford in der Mitteilung keine Angaben, in einer Broschüre werden 13,6 kWh genannt – jedoch nicht, ob das ein Brutto- oder Netto-Wert ist. DieLadezeit liegt bei 5:50 Stunden an einer Haushaltsteckdose mit 230 Volt und bei 4:20 Stunden an einer entsprechenden Wallbox oder öffentlichen Ladesäule.



























Der Explorer verfügt über vier Fahrmodi: „EV Auto“ wechselt automatisch zwischen Verbrenner, Hybrid und reinem Elektromodus, „EV Jetzt“ ist der reine E-Modus, „EV Später“ ist der reine Verbrenner-Modus zum Erhalt des Ladestands und „EV Aufladen“ lädt die Batterie während der Fahrt über den Verbrenner.

Ford hatte den Explorer als PHEV auf der IAA 2019 angekündigt. Der Explorer ist eines von insgesamt 18 Modellen mit elektrifiziertem Antrieb, die Ford in Europa bis Ende 2021 auf den Markt bringen will. In der sportlicheren ST-Line starten die Preise ab 76.000 Euro, in der luxuriöseren „Platinum“-Ausstattung kostet der Explorer PHEV 77.000 Euro. Beide Varianten des Explorer stehen auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge für den Umweltbonus, der in dieser Preisklasse bei 3.750 Euro liegt.

