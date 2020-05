Zoomlion fertigt angeblich ersten E-Autokran der Welt

Der chinesische Hersteller Zoomlion hat die Produktion des nach eigenen Angaben weltweit ersten rein elektrisch betriebenen Autokrans gemeldet. Der 25-Tonnen-Autokran ZTC250N-EV soll nicht nur leise und sauber, sondern vor allem im Betrieb deutlich günstiger sein als die Diesel-Pendants.

Laut der Mitteilung des Unternehmens ist der 25-Tonnen-Autokran mit einer LFP-Batterie ausgerüstet, die eine Reichweite von über 260 Kilometer ermöglichen soll. Es ist zwar nicht explizit angegeben, bei einem chinesischen Unternehmen ist aber eine Angabe nach NEFZ wahrscheinlich. Der ZTC250N-EV erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und eine maximale Steigfähigkeit von 50 Prozent.

Zur Batterie macht Zoomlion keine detaillierten Angaben. Der Autokran soll aber „den Anforderungen der meisten Bauarbeiten“ entsprechen und je nach Bedarf des Kunden entweder an einem „Standard-Ladestecker“ (gemeint sind wohl in der E-Mobilität übliche Ladestecker, wie in China der GB/T) oder Industriesteckdosen aufgeladen werden.

Die Energiekosten sollen nur bei 35 Prozent „anderer kraftstoffbetriebener Fabrikate in der gleichen Klasse“ liegen. Zudem ist der E-Autokran im Betrieb nicht nur sauber, sondern auch extrem leiste. Zoomlion gibt an, dass die Geräuschbildung während des Fahrens oder des Betriebs nicht höher als 65 Dezibel sein soll.

Das erste Fahrzeug ist der Mitteilung zufolge bereits am 7. Mai bei Zoomlion im Quantang Industrial Park in Changsha gefertigt worden. Über die Vertriebspläne der Chinesen ist aber nichts bekannt.

prnewswire.com