Designwerk strukturiert sich neu

Das Schweizer Cleantech-Unternehmen Designwerk passt seine Struktur an. Die Muttergesellschaft Designwerk Technologies GmbH wird zur Aktiengesellschaft. Zudem wird der Sitz auf das Areal ihrer produzierenden Tochtergesellschaft Designwerk Products AG verlegt.

Dadurch sollen die Wege zwischen der Entwicklung und der Produktion kurzgehalten und Synergien genutzt werden, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Der Umzug erfolgt aber innerhalb von Winterthur. Den Wechsel der Rechtsform begründet Designwerk damit, dass kontinuierliches Wachstum „neue Strukturen und eine Anpassung der Organisation“ erfordere. Weitere Details nennt das Unternehmen in der Mitteilung nicht.

Die letzte Restrukturierung datiert erst auf den März 2019. Damals wurde die Tochtergesellschaft Designwerk Products AG gegründet, damit sich die Muttergesellschaft Designwerk Technologies (noch als GmbH) auf ihre Rolle als Auftragsentwicklerin rund um die Elektromobilität konzentrieren könne. In diesem Zuge wurde auch der neue Standort an der Wülflingerstrasse in Winterthur eröffnet, der laut damaligen Aussagen die erforderliche Infrastruktur für die Serienproduktion biete. Künftig arbeiten beide Unternehmen von diesem Standort aus.

Als Auftragsentwicklerin liegen die Kernkompetenzen der Designwerk Technologies AG in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und entsprechendem Zubehör. Zu den Produkten der Designwerk Products AG gehören unter anderem E-Lkw der eigenen Marke Futuricum, Schnellladegeräte, modulare Batteriesysteme des Herstellers sowie Geräte zur Bodenstromversorgung von Flugzeugen.

designwerk.com