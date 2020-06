Schweiz: Erste Bikestrecke mit erneuerbaren Energien gebaut

Im schweizerischen Laax entsteht der weltweit erste Mointainbike-Trail, der vollständig mit erneuerbarer Energie gebaut wird. Dazu werden zwei Batterie-betriebene Elektrobagger der Schweizer Firma Suncar HK eingesetzt.

Das Unternehmen Velosolutions baut für die Ferienregion Flims Laax Falera derzeit den sogenannten Nagens-Trail, eine neue Route für Mointanbikes. Da die Tourismusregion stark auf Nachhaltigkeit achtet, soll auch der Bau des Trails möglichst umweltfreundlich erfolgen.

Die Arbeiten am Terrain übernehmen zwei batteriebetriebene Elektrobagger von Suncar HK, wie das Unternehmen nun mitteilt. Zum Aufladen der Batterien mitten in der Natur wird ausschließlich erneuerbare Energie aus Wasserkraft und Sonnenenergie genutzt – wegen der Schneekanonen für die Ski-Pisten im Winter sind entsprechende Stromanschlüsse am Berg vorhanden.

„Das Arbeiten auf dem Berg ohne Lärm und ohne Abgas ist sehr angenehm, und man möchte sich gar nicht mehr vorstellen, wieder zurück auf lärmige und stinkende Baustellen zu müssen“, wird Claudio Caluori von Velosolutions in der Mitteilung zitiert. Überall dort, wo eine der weit verbreiteten 400V-CEE-Steckdosen vorhanden sei, könne eine emissionsfreie Baustelle in Betracht gezogen werden. „Jetzt liegt’s an der Baumaschinenindustrie, uns die passenden Geräte zu liefern.“

Zumindest für den Heimatmarkt in der Schweiz erhofft sich Suncar HK steigende Aufträge. Am 1. Januar 2021 tritt in der Schweiz das neue Beschaffungsrecht in Kraft. Darin wird festgelegt, dass öffentliche Mittel unter anderem ökologisch und sozial nachhaltig eingesetzt werden müssen – was Folgen für öffentliche Bauvorhaben und die dabei verwendeten Baumaschinen haben könnte.

