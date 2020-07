Hyundai bringt Santa Fe 2021 als PHEV

Hyundai hat nun Details zum überarbeiteten Santa Fe genannt, der erstmals auch als Hybrid und Plug-in-Hybrid angeboten wird. Der Vollhybrid soll noch in diesem Herbst auf den Markt kommen, bei dem PHEV dauert es noch ein paar Monate länger.

Die Hybrid-Version des Santa-Fe-Facelifts, die mit Zweirad- oder Allradantrieb erhältlich ist, verfügt über einen neuen Smartstream 1,6-Liter-T-GDI-Motor und einem 44,2 kW Elektromotor, der seine Energie aus einer 1,49 kWh Lithium-Ionen-Polymerbatterie bezieht. Verbrauchsdaten zu dem neuen Antrieb nennt Hyundai aber noch nicht, da das Facelift-Modell noch nicht für den deutschen Markt homologiert ist.

Anfang 2021 wird der überarbeitete Santa Fe auch als Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb erhältlich sein. Hier ist ebenfalls der Smartstream 1,6-Liter-T-GDI-Motor verbaut, der mit einem 66,9-kW-Elektromotor und einer 13,8-kWh-Lithium-Ionen-Polymerbatterie kombiniert ist. Auch hier gibt es noch keine Angaben zum Verbrauch, der rein elektrischen Reichweite und auch dem Ladesystem. Da die Batterie unter dem Fahrer- und Beifahrersitz verbaut ist, soll das Kofferraumvolumen des PHEV jenem der Verbrenner entsprechen – je nach Sitzkonfiguration zwischen 571 und 831 Litern.

Bei beiden Hybrid-Optionen kommt ein neu entwickeltes Sechs-Gang-Automatikgetriebe zum Einsatz, das die Kraftstoffeffizienz erhöhen soll. Der ebenfalls neu entwickelte Benziner soll über die CVVD-Technologie (Continuously Variable Valve Duration) die Öffnungs- und Schließdauer der Ventile entsprechend der Fahrsituation einstellen können. Das soll situationsabhängig die Leistung und Effizienz erhöhen und somit die Emissionen senken, so Hyundai.

Optisch fällt das Facelift-Modell des Santa Fe vor allem wegen des verbreiterten Kühlergrills auf. Der Grill geht direkt in die neu gestalteten Scheinwerfer über und bildet so eine optische Einheit über die gesamte Fahrzeugbreite hinweg. Am Heck verbindet nun ein rotes Band die Rücklichter – es handelt sich hierbei aber nur um einen Reflektor, kein aktiv beleuchtetes Element.

