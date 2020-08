Nachdem Tesla kürzlich in einer Qualitätsstudie in den USA zu Kundenbeschwerden bei Neufahrzeugen auf dem letzten Platz landete, gibt es nun eine Umfrage aus China, die ein völlig anderes Bild zeichnet: Für das in China gefertigte Tesla Model 3 gab es die mit Abstand wenigsten Beschwerden (0,7 pro 10.000 Neuwagen) – sechsmal weniger als beim zweitplatzierten Automodell.

teslamag.de