Fuso stellt teilautonomen E-Müllwagen auf eCanter-Basis vor

Fuso, die japanische Nutzfahrzeug-Tochter von Daimler Trucks, hat mit dem Fuso eCanter SensorCollect ein Konzeptfahrzeug mit Müllsammelaufbau auf Basis des rein elektrischen Fuso eCanter präsentiert.

Das Fahrzeugkonzept zielt darauf ab, die Müllentsorgung mit einem lokal emissionsfreien Kleinlastwagen effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Kern dieser Effizienzsteigerung ist ein besonderes autonomes Fahrsystem, das im Rahmen der Veranstaltung „Fuso Future Innovation Lab“ vorgestellt wurde.

Dabei wird der eCanter SensorCollect im Einsatz von außen ferngesteuert – die begleitende Person trägt ein an den Unterarm geschnalltes Smartphone zur Steuerung. Der eCanter selbst wurde neben dem Müllfahrzeug-Aufbau mit Lidar-Sensoren, Ultraschallsensoren und einem hochpräzisen GPS ausgerüstet. So soll der Müllwagen dem Bediener automatisch folgen können und dabei Gegenständen oder Personen ausweichen – oder im Zweifel anhalten.









So kann der Fahrer, der den eCanter bis in das Einsatzgebiet gefahren hat, beim Leeren der Mülltonnen mithelfen. Die „Effizienzsteigerung“ des teilautonomen Abfallsammelfahrzeugs besteht also darin, dass eine Person weniger mitfahren muss. „Wir werden weiterhin innovative Produkte entwickeln, um mit unseren fortschrittlichen Technologien die Bedürfnisse unserer Kunden und der Gesellschaft zu erfüllen“, sagte Aydogan Cakmaz, Senior Vice President und Head of Product Engineering bei Fuso. Innovation sei „für die langfristige Marktführerschaft entscheidend“.

daimler.com