BAFA lehnt 27 Prozent aller Umweltbonus-Anträge ab

Mehr als jeder vierte Antrag auf die Kaufprämie für Autos mit Elektroantrieb ist bisher nicht genehmigt worden. Die Bewilligungsquote liegt laut der Regierung bei gerade einmal 73 Prozent. Grund dafür sind womöglich Probleme mit den Unterlagen bei Leasing-Fahrzeugen.

Das hat die Bundesregierung auf Anfrage der FDP im Bundestag mitgeteilt. Gründe dafür werden in der Antwort nicht genannt. Bei 234.805 Anträgen bis Ende Juli entspräche das 171.408 genehmigten und 63.397 abgelehnten Anträgen.

Dabei ist die Genehmigungsquote über die Bundesländer hinweg offenbar relativ gleichmäßig verteilt. Die niedrigste Quote hat das Saarland mit 70 Prozent erreicht. Selbst Berlin und Nordrhein-Westfalen, die beiden Länder mit den höchsten Quoten, kommen auf lediglich 76 Prozent. Auch dort wird grob ein Viertel der Anträge abgelehnt.

Alleine im Juli wurden nach der Einführung der Innovationsprämie beim BAFA 20.536 Anträge auf den Umweltbonus gestellt. Gemessen an der berichteten Genehmigungsquote würde das bedeuten, dass von diesen Anträgen wohl rund 5.000 abgelehnt werden. Insgesamt gingen beim BAFA seit Jahresbeginn 70.226 Anträge auf die Kaufprämie ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung von 79,4 Prozent.

„Die Absagen bei Förderanträgen für E-Autos sind besonders hoch“, sagte der FDP-Verkehrspolitiker Bernd Reuther – ohne dabei zu spezifizieren, ob er mit dieser Aussage eine höhere Ablehnungsquote für BEV im Vergleich zu PHEV meint. „Daher muss die Bundesregierung hier den Ursachen genau auf den Grund gehen. In der Folge darf sie sich nicht scheuen, auch strukturelle Probleme anzusprechen und nachzusteuern.“

Auch wenn es weder Reuther noch die Bundesregierung genau benennen: Gerade bei den Anträgen für geleaste Fahrzeuge gibt es offenbar immer wieder Probleme. Oft geht weder aus dem in den meisten Kaufverträgen festgehaltenen Brutto- und Netto-Preis des Fahrzeugs noch aus der separat im Leasingvertrag festgehaltenen Leasingrate hervor, dass der Hersteller seinen Anteil am Umweltbonus vollständig und formal korrekt gewährt hat. Ist das anhand der eingereichten Unterlagen für das BAFA nicht ersichtlich, wird der Antrag abgelehnt oder der Antragsteller aufgefordert, die entsprechenden Unterlagen nachzureichen.

Oft wird vom BAFA auch eine Beispielkalkulationen ohne Umweltbonus verlangt. Kann das Autohaus diese nicht liefern, gehen Kunden in Sachen Umweltbonus gerne mal leer aus. Was natürlich besonders ärgerlich ist, da ein Wert in der Höhe des Umweltbonus bei aktuellen Aktionen oft als Anzahlung auf besagte Leasing-Verträge genommen wird, um die monatliche Rate möglichst niedrig zu rechnen. Wenn dann der staatliche Anteil nicht kommt, bleibt von der schönen Förderkulisse nichts übrig.

