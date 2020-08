Lunaz rüstet Rolls-Royce-Oldtimer auf Elektroantrieb um

Die britische Firma Lunaz hat zwei Oldtimer-Modelle von Rolls-Royce elektrifiziert: Sowohl der Phantom V als auch der Silver Cloud werden nun mit reinem E-Antrieb angeboten, allerdings insgesamt nur 30 Exemplare in verschiedenen Konfigurationen.

Beide Modelle sollen es auf über 300 Meilen (480 Kilometer) Reichweite bringen, wobei Lunaz beim Phantom V auf ein Akku-Paket mit 120 kWh setzt und der Silver Cloud dieselbe Reichweite mit 80 kWh Kapazität schaffen soll. Ganz billig sind die elektrischen Rolls-Royce-Oldtimer freilich nicht: Für den Silver Cloud werden mindestens 350.000 Pfund aufgerufen, für den Phantom V mindestens 500.000 Pfund – jeweils netto. Das sind rund 390.000 beziehungsweise 560.000 Euro.

Laut dem in Silverstone ansässigen Fahrzeugumrüster durchläuft jeder Rolls-Royce einen Restaurierungsprozess, in dessen Zuge der originale Benzinmotor gegen eine Elektroantrieb mit einer Leistung von 275 kW und einem Drehmoment von 600 Nm getauscht wird. Angeboten werden die beiden Modelle in verschiedenen Versionen, unter anderem als viertürige Limousine, zweitüriges Coupé oder Cabrio.

































Die Elektrifizierung der Rolls-Royce-Karossen ist unterdessen nicht Lunaz erstes Umrüstprojekt im Oldtimer-Bereich. Die Briten haben bereits elektrifizierte Versionen des Jaguar XK120 Sportcoupés, des XK120 Cabrios und des XK140 kreiert. Erstere sollen gegen Ende des Jahres an Kunden ausgeliefert werden.

autocar.co.uk, topgear.com, newspressuk.com