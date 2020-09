Škoda Octavia iV startet bei 37.617 Euro vor Umweltbonus

Der Škoda Octavia ist ab sofort in Deutschland auch als iV-Version mit Plug-in-Hybridantrieb bestellbar. Zum Bestellstart bieten die Tschechen auch ein gut ausgestattetes Sondermodell.

Die Limousinen-Variante des Octavia-Teilzeitstromers startet in Verbindung mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent ab 37.617 Euro, die Kombi-Variante ab 38.299 Euro. Zu diesen Preisen ist der Octavia iV für den erhöhten Umweltbonus qualifiziert, der für Plug-in-Hybride in dieser Preisklasse bei 6.750 Euro ohne und 7.110 Euro mit der Mehrwertsteuer (16 Prozent) beträgt. Aber: Auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge des BAFA (das aktuelle Dokument ist auf den 14.08.2020 datiert), steht der Octavia noch nicht. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis der Škoda dort aufgenommen wird – der größere und teurere Superb iV ist dort bereits gelistet.

Die genannten Preise gelten für die „Style“-Ausstattung. Diese verfügt bereits über LED-Hauptscheinwerfer, 18-Zoll-Felgen, elektrisch verstellbare und beheizbare Vordersitze sowie einen zehn Zoll großen Touchscreen. Zum Bestellstart bietet Škoda das genau gleich teure Sondermodell „First Edition“ an, welches mit seiner Ausstattung einen Preisvorteil von 1.374 Euro bietet. Das Sondermodell verfügt über das Navigationssystem Columbus und die Online-Dienste des Infotainment-Systems.

Das Sondermodell soll zuerst an die Kunden ausgeliefert werden, die „Style“-Version folgt laut der Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt. Škoda gibt aber nicht an, wann die Auslieferungen der „First Edition“ beginnen sollen. Da die Produktion des Plug-in-Hybriden in Mlada Boleslav seit Ende November läuft, dürfte mit einem baldigen Auslieferungsbeginn zu rechnen sein.

– ANZEIGE –









Die technischen Daten des Octavia iV sind seit der Vorstellung des Modells im vergangenen November bekannt. Der Teilzeitstromer kombiniert einen 1,4-TSI-Benziner mit 115 kW und einem 75 kW starken Elektromotor, die Systemleistung liegt bei 150 kW. Die Batterie verfügt über einen Energiegehalt von 13 kWh und ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 55 Kilometern im WLTP-Zyklus.

Inzwischen gibt es auch Angaben zum Normverbrauch. Der kombinierte Verbrauch nach WLTP liegt bei der Limousine bei 1,2 Litern auf 100 Kilometer, beim Kombi sind es 1,4 Liter. Entsprechend beträgt der Norm-CO2-Ausstoß 28 bzw. 31 Gramm pro Kilometer. Den Stromverbrauch gibt Škoda mit 11,1 kWh/100km bei der Limousine und 11,6 kWh/100km beim Kombi an.

Beim PHEV ist allerdings das Kofferraumvolumen im Vergleich zu den reinen Verbrennern etwas eingeschränkt. Škoda gibt die Werte hier mit 450 Litern bei der Limousine und 490 Litern beim Kombi an – bei den Verbrennern sind es 600 bzw. 640 Liter. Auch der Benzintank fällt mit 40 Litern rund fünf Liter kleiner aus.

skoda-media.de