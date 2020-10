Erste Fotos bestätigen Updates bei Tesla Model 3

Tesla hat das Model 3 überarbeitet. Nachdem es zuvor nur Gerüchte zu den Updates gab, sind jetzt die ersten Fotos im Netz aufgetaucht. Laut unbestätigten Angaben soll das überarbeitete Modell bereits jetzt schon in Teslas Werk in Fremont vom Band laufen.

Bereits angedeutet hatte sich, dass das Model 3 einen neuartigen Frunk und ein überarbeitetes Lenkrad sowie analog zum Model Y eine elektrische Heckklappe erhält. All diese neuen Features bestätigen verschiedene Webportale jetzt – unter anderem Electrek – mit Verweis auf erste Fotos. Ebenfalls neu sein wird eine Doppelverglasung der Fenster, um den Geräuschpegel zu mindern, sowie ein sogenanntes „chrome delete“, also die Tatsache, dass Tesla die verchromten Scheiben-Rahmen und Türgriffe außen künftig in Schwarz hält. Innen weist die Fahrzeugdecke darüber hinaus eine neue Polsterung mit einem etwas dunkleren Farbton auf. Außerdem gestaltet Tesla die Mittelkonsole leicht um.

Electrek berichtet mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen, dass das überarbeitete Model 3 bereits in den USA gefertigt wird. Unklar ist weiterhin, ob die upgedatete Version nun auch eine Wärmepumpe an Bord haben wird. Das gilt aber weiterhin als sehr wahrscheinlich. Dafür spricht unter anderem eine Mitte September bekannt gewordene Bestellungen Teslas über 650.000 Wärmepumpen bei einem chinesischen Zulieferer. Diese Menge überschreitet deutlich den Bedarf bei der Fertigung des Model Y, das die Wärmepumpe bekanntermaßen erhält. Zum Hintergrund: Eine Wärmepumpe sorgt für die energieeffiziente Beheizung des Innenraums – allen voran natürlich im Winter. Dadurch benötigen Elektroautos weniger Strom aus der Batterie, was im Umkehrschluss mehr Reichweite bedeutet.

