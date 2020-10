Tesla Model 3: Updates bringen mehr Reichweite

Tesla hat die Upgrades für das Model 3, über die seit Wochen spekuliert wurde, nun in den Konfigurator integriert. Das überarbeitete Model 3 kommt mit verbesserten Reichweitendaten, neuen Felgen, der neuen Mittelkonsole und einer Reihe weiterer kleinerer Änderungen.

So beträgt die Reichweitenangabe beim Standard Range Plus mit Heckmotor und kleiner Batterie 430 statt zuvor 409 Kilometer. Beim Long Range mit dem großen Akku und zwei E-Motoren ist der Reichweiten-Zuwachs mit 20 auf nun 580 Kilometer WLTP ähnlich groß. Auch die Performance-Version kommt mit 535 Kilometern nun auf eine höhere Reichweite – wenn auch hier nur um fünf Kilometer.

Aber: Während US-Medien über niedrigere Angaben für die Beschleunigung aus dem Stand auf 60 mph berichten, sind diese Angaben im deutschen Konfigurator gleich geblieben, auch die Angabe der Höchstgeschwindigkeit hat sich hier (noch) nicht geändert.

Optische fallen die neuen Felgen auf, die nun stärker an jene des Model Y erinnern. Die Änderungen betreffen sowohl die 18-Zoll-Aerofelgen, die beim Standard Range Plus und beim Long Range zum Serienumfang gehören, als auch die optionalen 19-Zoll-Sportfelgen und die 20-Zoll-Turbinenräder der Performance-Version. Zudem sind die bisherigen Chrom-Details – etwa an den Außenspiegeln, der Seitenkamera oder den Fensterrahmen – nun wie beim Model Y in mattem Schwarz gehalten.

