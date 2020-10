Fraunhofer LBF entwickelt günstiges Leichtbau-Batteriepack

Am Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF wurde ein Leichtbau-Batteriepack für E-Fahrzeuge entwickelt, das ausschließlich Faser-Kunststoff-Verbunde verwendet. Mit den Materialien und dem neuen Verfahren sollen auch die Bauteilkosten sinken.

So konnte das Gewicht gegenüber Aluminiumgehäusen um 40 Prozent gesenkt werden. Weil das Batteriepack in einem eigens entwickelten hocheffizienten Verfahren gefertigt wird und über einen spezifischen Strukturaufbau verfügt, lässt es sich laut der Mitteilung des Fraunhofer LBF sehr günstig produzieren.

Aktuell könnte die mechanische Struktur des Batteriepacks je nach Fahrzeugdesign mehr als 30 Prozent des Gesamtgewichts der Batterie ausmachen, so die Forschenden. „Um die gravimetrische Energiedichte zu erhöhen, ohne die Zelltechnik verändern zu müssen, ist es somit naheliegend, die notwendigen mechanischen Strukturen der Batteriepacks leichter zu bauen“, sagt Felix Weidmann, der das Forschungsprojekt am Fraunhofer LBF betreut. „Jedoch müssen Lösungen kostenmäßig wettbewerbsfähig sein und den kritischen Aspekt des Brandwiderstands berücksichtigen.“

Bei dem Leichtbau-Batteriegehäuse des Fraunhofer LBF sind nicht nur die Materialien, sondern auch das Verfahren neu. Konstruiert wurde das Gehäuse aus mit Endlosfasern verstärkten Thermoplasten im Sandwichaufbau. Hergestellt wird das Bauteil mit einem neuartigen Verfahren, das den hocheffizienten Schaumspritzguss mit thermoplastischen FKV kombiniert. Dieses sogenannte In-Situ FKV-Sandwich-Verfahren ermöglicht die Herstellung fertiger Leichtbau-Batteriegehäuse innerhalb von rund zwei Minuten ohne Nachbearbeitung. Zudem sollen sich weitere Funktionen – genannt wird die thermische Isolationsfähigkeit – im gleichen Prozessschritt integrieren lassen, was im klassischen Verfahren mit Metall-Batteriegehäusen nicht möglich wäre.

