Virgin Hyperloop meldet erste bemannte Testfahrt

400 unbemannte Fahrten hat Virgin Hyperloop nach eigenen Angaben bereits in einer Teströhre in Las Vegas absolviert, ehe nun die erste Testfahrt mit zwei Passagieren an Bord vorgenommen wurde. Die Höchstgeschwindigkeit lag dabei bei moderaten 172 km/h. Die Zertifizierung des Transportsystems will das Unternehmen bis 2025 erreichen, der kommerzielle Betrieb soll 2030 folgen. spiegel.de , wiwo.de , virginhyperloop.com

