BMW zeigt seriennahe Version eines futuristischen E-Rollers

Weiteres Potenzial haben die Entwickler in der Interaktion des Fahrers mit dem E-Roller gesehen. So verfügt der CE 04 über ein 10,25 Zoll großes Display, laut BMW Motorrad das bis dato größte Display im Scooter-Segment. Das Display soll als „Schnittstelle zwischen digitaler und analoger Welt“ fungieren und etwa auch mit dem Smartphone des Nutzers verbunden werden können. Über welche Funktionen genau das große Display verfügen soll, wird in der Mitteilung aber noch nicht genannt. Auf Fotos ist ein vollwertiges Navigationssystem zu sehen. bmwgroup.com

„Ein Scooter ist kein Fun-Bike, mit dem man bei schönen Wetter in die Berge fährt, sondern ein praktisches Alltagsfahrzeug für die Fahrt von Zuhause ins Büro oder dem Treffen am Abend mit Freunden – einfach ein Fahrzeug für jeden Tag in der Stadt“, so der Designer. „Für die Auslegung von Antrieb und Energiespeicher haben wir uns daher intensiv mit den Nutzungsverhältnissen beschäftigt: Die urbane Zielgruppe fährt vor allem kurze Strecken von ca. 12 Kilometer pro Tag.“

