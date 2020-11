Topmanager-Wechsel von Daimler zu Tesla entzürnt IG Metall

Der Ärger der Arbeitnehmer entzündet sich aber nicht nur an dieser Personalie, sondern auch an den Plänen von Daimler, in die Motorenproduktion an dem Standort nicht mehr investieren zu wollen und vor Ort zahlreiche Stellen abzubauen. „Die Ankündigung der schrittweisen Produktionsstilllegung ist auch das falsche industriepolitische Signal“, sagt Jan Otto, Geschäftsführer der IG Metall Berlin. „Es kann doch nicht angehen, dass Tesla keine 50 Kilometer vom Mercedes Benz-Werk Berlin entfernt ein ganz neues Werk mit 10.000 Arbeitsplätzen baut und dem Daimler-Management fällt gleichzeitig nicht mehr ein, als vor der Zukunft zu kneifen und sein ältestes produzierendes Werk hier dicht machen zu wollen. Das ist verheerend für Deutschlands Premium-Automarke.“

Mit einer Protestaktion reagiert die IG Metall Berlin auf die Nachricht, dass Tesla offenbar René Reif, den früheren Leiter des Mercedes-Motorenwerks in Berlin-Marienfelde, abgeworben hat. Der Wechsel werde „als Verrat“ empfunden, so die Gewerkschaft in einer Mitteilung.

– ANZEIGE –

Coperion rotary valves for continuous production of battery materials. Reliable process technology solutions that secure a consistently high product quality: The rotary valve series ZZB is specifically designed for challenging and hard-to-handle materials in continuous production processes. www.coperion.com/battery-materials