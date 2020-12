Universell einsetzbare Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect für das HPC-Laden bis 500 kW

Der Mobilitätswandel stellt die Automobilindustrie und auch die Nutzfahrzeug-, Personenbeförderungs- und Transportbranche vor neue Herausforderungen.

Auflagen in Form von Umweltzonen oder CO2-Ausstoßbilanzen machen den Umstieg von Verbrennungsmotoren auf batterieelektrische Antriebe zwingend notwendig. Bei der Elektrifizierung von PKW, Nutz- und Sonderfahrzeugen ist die Alltagstauglichkeit entscheidend. Möglichst kurze Ladezeiten sind insbesondere für Nutz- und Sonderfahrzeuge, die in einem eng getakteten Betrieb eingesetzt werden, relevant. Mit den CCS-Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect von Phoenix Contact lassen sich Elektrofahrzeuge erstmalig fahrzeugseitig ultraschnell Laden.

Ultraschnelles HPC-Laden

Mit den neuen CCS-Ladedosen bietet Phoenix Contact nun Herstellern und Umrüstern von Elektrofahrzeugen bis hin zu E-Nutzfahrzeugen leistungsfähige und nach Automotive-Standards geprüfte Komponenten im Bereich der Ladetechnik. Damit ist jetzt auch fahrzeugseitig das DC-Schnellladen bis hin zum High Power Charging möglich.

Der DC-Leitungsquerschnitt von bis zu 95 mm² der CCS-Fahrzeug-Ladedosen erlaubt temporär Ladeströme von bis zu 500 kW.

Präzise Temperatursensorik

Durch die ausgeklügelte Anschlusstechnik zwischen den Leistungskontakten und HV-Leitungen wird die Erwärmung des Stecksystems minimiert.

Darüber hinaus sorgt die integrierte Temperatursensorik für eine schnelle und exakte Auswertung der Temperatur an den DC-Leistungskontakten. Diese Auswertung dient den dynamischen Ladeprofilen als Grundlage zur Regulierung des Ladestroms. Eine Überhitzung wird dadurch ausgeschlossen.

Dank hoher Lade¬leistung, die durch die präzise Messung stufenweise heruntergeregelt wird, können Fahrzeug-Batterien innerhalb weniger Minuten nahezu vollständig aufgeladen werden. Eine aktive Kühlung der Ladeschnittstelle im Fahrzeug ist dank der präzisen Temperatursensorik somit nicht notwendig.

Leichtes Design-In

Die Außenabmessungen und Anschraub-Geometrien der Fahrzeug-Inlets sind extrem kompakt und in ihren Ausführungen für den CCS-Typ-1-Standard als auch für den CCS-Typ-2-Standard identisch. So können Hersteller und Umrüster den gleichen Bauraum für die Ladedosen in ihren Fahrzeugen für den welt-weiten Einsatz einplanen Die CCS-Inlets CHARX connect von Phoenix Contact verfügen neben integrierter Temperatursensorik auch über einen Verriegelunsaktuator, angeschlossene HV- und NV-Leitungen, sowie Staubschutzkappen. Die vorkonfektionierte Auslieferung ermöglicht so die direkte Einbindung in das HV-Bordnetz des Fahrzeugs.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!