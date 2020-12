Nissan Leaf erhält WLAN-Hotspot und Totwinkel-Assistent

Der Nissan Leaf erfährt zum neuen Modelljahrgang einige Aufwertungen. Die Leaf MY20 getaufte Version wird seit Mitte November gefertigt und nach Angaben der Japaner „schon bald“ zu den Händlern rollen. Die Preise für den Nissan-Stromer starten weiterhin ab 29.233,95 Euro.

Beim Leaf MY20 handelt es sich um die neueste Version der 2018 vorgestellten zweiten Generation des Fahrzeugs, die in zwei Batterieoptionen – 40 oder 62 kWh – zu haben ist. Zu den jetzt eingeführten Neuerungen gehören unter anderem ein optionaler WLAN-Hotspot und ein serienmäßig enthaltener Totwinkel-Assistent. Für den Hotspot stehen vier Datentarife des Telekommunikationsanbieters Orange zur Auswahl. Der Totwinkel-Assistent hält den Leaf bei Bedarf auch in der Fahrspur. In der Topausstattung Tekna führt Nissan zusätzlich einen intelligenten Innenspiegel mit Kamerafunktion ein.

Komplettiert werden die Neuerungen durch eine in Tiefe und Höhe einstellbare Teleskoplenksäule (serienmäßig), die neue Lackierungsoption Ceramic Grey sowie erweiterte Funktionen für die Smartphone-App NissanConnect Services. Dank diesen kann künftig nicht nur der Ladeprozess aus der Ferne überwacht und die Klimaanlage aktiviert, sondern auch die Türen per Smartphone ver- und entriegelt werden. Außerdem können Nutzer sogenannte Smart Alerts einrichten: Diese Benachrichtigungen informieren den Fahrer, sobald das Fahrzeug eine vordefinierte Zone verlässt oder eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet.

Erst vor wenigen Tagen feierte der Leaf sein zehnjähriges Bestehen. Seit 2010 hat Nissan mehr als 500.000 Exemplare des Fahrzeugs auf weltweit 59 Märkten verkauft. Der Leaf wird in Japan, den USA und in Großbritannien gebaut.

