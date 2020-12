VW öffnet Bestellbücher für den Tiguan eHybrid

Der im Juli vorgestellte VW Tiguan eHybrid kann ab sofort konfiguriert und bestellt werden. Die Preise für den Plug-in-Hybrid-Ableger des Tiguan starten in Deutschland ab 42.413,11 Euro (inkl. des bis zum Jahresende geltenden MwSt.-Satzes von 16 Prozent) bzw. ab 43.510 Euro mit 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Bei der Modellpflege des SUV-Bestsellers Tiguan erweitert VW das Motorenangebot wie im Sommer angekündigt um einen Plug-in-Hybriden mit 180 kW Systemleistung. Die Eckdaten sind bereits länger bekannt: Im Tiguan eHybrid wird ein 1,4 Liter große Benziner mit 115 kW und ein E-Motor mit 85 kW kombiniert. Die 13 kWh große Batterie soll für eine WLTP-Reichweite von 50 Kilometern sorgen und erfüllt damit die Kriterien für das E-Kennzeichen.

Die 180-kW-Version des Plug-in-Hybridantriebs mit 13-kWh-Batterie ist uns angesichts der neuen PHEV-Vielfalt unter dem Dach der Volkswagen-Gruppe bereits bekannt. Erstmals vorgestellt wurde die aktuelle Generation des PHEV-Antriebs für das Kompaktwagensegment im vergangenen Herbst beim Golf 8. Es gibt ihn in zwei Versionen mit 150 bzw. 180 kW Systemleistung – beim Golf als „eHybrid“ und „GTE“ bezeichnet.

Der Tiguan eHybrid wird analog zum elektrifizierten Golf über ein Onboard-Ladegerät mit 3,6 kW verfügen und soll stets im „E-Mode“ starten. Bestellt werden kann das Modell in den drei Ausstattungen „Life“, „Elegance“ und „R-Line“. Stets serienmäßig an Bord sind unter anderem ein „digitales Cockpit“, Drei-Zonen-Klimaautomatik inklusive einer neuen und digitalisierten Bedieneinheit, ein Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen für das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG, eine automatische Distanzregelung, ein Spurhalte- und Notbremsassistent sowie eine Einparkhilfe vorne und hinten. Außerdem 17-Zoll-Leichtmetallräder und eine Dachreling.

Optisch unterscheidet sich der neue Tiguan-Jahrgang über einen breiteren Kühlergrill und neue LED-Tagfahrlichter von der 2016 eingeführten Version. Wie bei den anderen neuen Modellen trägt der Tiguan den Modellschriftzug auf der Heckklappe nun mittig unter dem VW-Logo.

volkswagen-newsroom.com