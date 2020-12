Mit angezogener Handbremse

Volkswagen tut zu wenig, um den Absatz seiner E-Autos zu fördern. Das wirft Greenpeace dem Autobauer mit einer nun veröffentlichten Recherche vor, die auf Testgesprächen bei bundesweit 50 VW-Händlern basiert.

Trotz eines einheitlichen Nutzungsprofils, das zum ID.3 passt, seien potenziellen Käufern in 27 Fällen ein Auto mit Verbrennungsmotor empfohlen und lediglich in acht Gesprächen zum Kauf eines ID.3 geraten worden. Wie Greenpeace weiter berichtet, seien laut übereinstimmender Aussagen von Händlerinnen und Händlern die Konditionen für den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor deutlich lukrativer. Zudem fehle es an umfassenden Verkaufsschulungen und fundiertem Wissen über die Elektromodelle von VW.

presseportal.de, greenpeace.de (PDF)