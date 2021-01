Von Verbrenner-Fahrzeugen zugeparkte Ladeplätze für Elektroautos sind bekanntlich leider keine Seltenheit. In diesem Fall hielt sich der Ladesäulen-Blockierer aber offenbar für besonders witzig: Er stellte sich mit seinem Pickup-Truck, auf dem die Aufschrift „I Identify as a Prius“ zu lesen ist, an einen Tesla-Supercharger und „steckte” das Ladekabel in den Auspuff.

