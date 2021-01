Nissan nennt Details zum Qashqai e-Power

Knapp zwei Monate nach der Ankündigung hat Nissan nun erste technische Daten um Qashqai e-Power genannt. Das System kombiniert einen 140 kW starken Elektromotor mit einem 1,5-Liter-Benziner, der den Stromgenerator zum Laden der Batterie antreibt.

Der Benziner leistet rund 115 kW. Dank des starken E-Motors soll der Qashqai laut der Mitteilung der Japaner schneller beschleunigen als vergleichbare Hybrid-SUV. Zudem soll der Antrieb leise sein und eine hohe Laufruhe bieten, da das System mit einer niedrigeren Motordrehzahl beim Verbrenner arbeiten könne. In der Praxis trifft das aber oft nur bei geringem Leistungsbedarf zu – bei stärkeren Beschleunigungen oder höherem Tempo auf der Autobahn muss der Verbrenner hingegen den Leistungsbedarf der E-Maschine mit höheren Drehzahlen abdecken. Wir sind gespannt, wie Nissan das löst.

Bei dem Qashqai e-Power handelt es sich um einen reinen Fronttriebler. Den nur in Japan erhältlichen Note e-Power bietet Nissan seit kurzem auch mit einem zweiten Elektromotor an der Hinterachse an, womit das Fahrzeug zwischenzeitlich zum Allradler werden kann. Ob eine solche Option auch beim Qashqai geplant ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Der Benzinmotor wird ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt, während für den Vortrieb die Kraft des E-Motors auf die Räder übertragen wird. Da der E-Motor mit 140 kW auch über eine ausreichend hohe Verzögerungsleistung im Generator-Betrieb verfügt, ist im Qashqai e-Power wie in Batterie-elektrischen Autos das „One-Pedal-Driving“ möglich. Nissan gibt die Verzögerung mit bis zu 0,2g an.

Der Fahrer soll dabei zwischen drei Fahrmodi wählen können: Standard, Sport und Eco. Im Standard-Modus bietet das System neben einer hervorragenden Beschleunigung auch ein Verzögerungsverhalten durch E-Motor-Rekuperation, das vergleichbar ist mit der Motorbremse eines konventionellen Benzinerfahrzeugs. Im Sport-Modus wiederum verbessert sich vor allem die Beschleunigung und Elastizität des Fahrzeugs durch verkürzte Motor-Abschaltzeiten. Im Eco-Modus schließlich wird das Maximum an Sprit gespart, indem das Batteriemanagement den Stromfluss optimiert und der Fahrer bei gleichbleibenden Geschwindigkeiten die Coasting-Phasen ideal einsetzen kann. In allen drei Modi kann zusätzlich der B-Modus aktiviert werden, der die Energierückgewinnung (Rekuperation) verstärkt.

„e-Power bietet die beste Brückentechnologie vom Verbrennungsmotor zum reinen Elektroantrieb und ermöglicht es Verbrauchern, ein begeisterndes EV-Fahrgefühl und beeindruckende Effizienz zu einem erschwinglichen Preis zu genießen“, sagt David Moss, Region Senior Vice President Research and Development, Africa, Middle East, India, Europe and Oceania (AMIEO). „Wir freuen uns sehr darauf, dass die Kunden den Reiz des elektrifizierten Fahrens im neuen Qashqai erleben können – er vermittelt auf perfekte Weise, was wir unter Nissan Intelligent Mobility verstehen.“

Der Verkauf des Nissan Qashqai e-Power beginnt laut der Nissan-Mitteilung im Jahr 2022. Die Preise des 4,42 Meter langen SUV mit dem Hybridantrieb sind noch nicht bekannt.

