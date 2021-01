Wirelane gibt Neuzugänge in Führungsetage bekannt

Das in München und Berlin beheimatete eMobility-Unternehmen Wirelane verstärkt seine Führungsriege: Bernhard Seidl wird neuer Finanzchef, Chris Blättermann übernimmt die Position des Vice President Software Products und Sebastian Bott die Funktion des Vice President Customer Service & Maintenance.

Wirelane ist ein 2016 gegründeter Full-Service-Anbieter im Bereich Elektromobilität, der sein Angebot rund um intelligente Ladelösungen aufbaut. Zum Sortiment gehören Ladestationen, Backend-Software, Management-Tools und Zugangsmedien, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. Zum Kundenkreis gehören nach Angaben des Unternehmens Großkonzerne wie BMW, Vattenfall und Bouygues, aber auch Betriebe aus der Tourismusbranche und Kommunen.

Das mittlerweile 35-köpfige Team um CEO Constantin Schwaab erhält nun personelle Verstärkung. Der neue Finanzchef Seidl gibt an, Wirelane zu einem “100-Millionen-Euro-Unternehmen” machen zu wollen. Der Manager war vor seinem Wechsel als Chief Financial Officer für Discovergy und zuvor bei der börsennotierten „ecotel ag“ tätig. Mit ihm kommen Blättermann und Bott neu ins Team. Blättermann war nach Stationen im Silicon Valley und Indonesien in den vergangenen sieben Jahren bei „riskmethods“ tätig, die letzten vier Jahre davon als Chief Technical Officer. Bei Wirelane soll er den Bereich Software-Produkte voranbringen. Bott arbeitete zuvor als Vice President Group Sales & Business Development bei „B2X Care Solutions“ und soll unter dem Dach von Wirelane die Erweiterung des Serviceportfolios verantworten.

Quelle: Info per E-Mail