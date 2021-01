Tesla senkt Preis für Model 3 in Deutschland

Tesla hat in Deutschland die Preise für alle Varianten des Model 3 um bis zu 3.500 Euro gesenkt. Der Listenpreis für die Basis-Version Standard Range Plus sinkt auf 39.990 Euro, der für die Variante Long Range auf 49.900 Euro. Das Model 3 Performance steht nun mit 54.990 Euro im Konfigurator.

Das Model 3 Standard Range Plus („SR+“) kostete zuvor noch 42.900 Euro, wurde also um glatte 2.910 Euro günstiger. Die größte Preissenkung um 3.500 Euro erfolgte beim Performance-Modell, das zuvor 58.490 Euro gekostet hatte. Das Long-Range-Modell wurde lediglich um 2.500 Euro günstiger. Zu den genannten neuen Preisen kommt allerdings noch eine „Bearbeitungsgebühr“ in Höhe von 980 Euro.

In den Tesla-Preisen ist der Herstelleranteil des Umweltbonus bereits eingerechnet. Nach Abzug des staatlichen Anteils und Einberechnung der Tesla-Bearbeitungsgebühr bleibt ein Einstiegspreis von 34.970 Euro für den SR+ mit einer WLTP-Reichweite von 448 Kilometer.

Die neuen Preise haben natürlich auch Auswirkungen auf die Leasingraten. In dem Privatleasing im Tesla-Konfigurator ist das Model 3 SR+ jetzt ab 349 Euro pro Monat zu haben (48 Monate, 10.000km pro Jahr), sofern man die vorgewählte Sonderzahlung von 6.500 Euro wählt – also de facto den Umweltbonus als Sonderzahlung einsetzt. Beim Long-Range-Modell sank die Monatsrate um 30 Euro auf 470 Euro, beim Performance sind es 531 Euro pro Monat. Die genannten Raten sind für ein weißes Model 3 ohne weitere Extras.

Bei den Unterschieden zwischen dem SR+ und den beiden Allrad-Modellen mit größerer Batterie ist noch zu beachten, dass das Einsteigsmodell lediglich über einen „partiellen“ Premium-Innenraum verfügt, also etwas einfacher ausgestattet ist. Dazu kommt auch, dass die Premium-Konnektivität für alle Online-Dienste hier nur 30 Tage inbegriffen ist, bei den Allrad-Modellen ist diese Option ein Jahr lang kostenlos freigeschaltet.

Die Aufpreise für die übrigen Optionen sind gleich geblieben. Weiß ist die Standard-Lackierung, schwarz, grau und blau kosten 1.050 Euro mehr, rot 2.100 Euro. Die Anhängerkupplung (bis zu 1.000 Kilogramm gebremst) kostet 1.060 Euro, das „volle Potenzial für autonomes Fahren“ kostet 7.500 Euro.

