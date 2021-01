DAF zeigt zweiten Elektro-Lkw LF Electric

DAF Trucks hat nach dem vor einigen Monaten überarbeiteten CF Electric nun die Serienversion seines zweiten rein elektrischen Lkw-Modells namens LF Electric vorgestellt. Die Produktion soll im Mai 2021 bei Leyland Trucks in Großbritannien anlaufen.

Der in enger Zusammenarbeit mit Dana entwickelte 19-Tonner (Nutzlast 11,7 Tonnen) für den Verteilerverkehr wird mit zwei Radständen (5,3 oder 5,85 Metern) angeboten. Der E-Motor leistet nominal 250 kW und bis zu 370 kW in der Spitze. Das Nenndrehmoment gibt DAF mit 1.200 Nm an, kurzzeitig soll der Motor bis zu 3.700 Nm stemmen können.

Bei der Batterie setzen die Niederländer auf LFP-Zellen. Das Batteriepack des 19-Tonners kommt auf einen Energiegehalt von 282 kWh (254 kWh netto) und soll damit eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern bieten. Laut DAF sei das „mehr als genug für die Bedürfnisse der städtischen Verteiler“. Auf die LFP-Zellen gewährt DAF sechs Jahre Garantie.

Der LF Electric kann mit Gleich- und Wechselstrom geladen werden. Die AC-Ladeleistung liegt bei 22 kW, damit soll die Batterie schonend über Nacht geladen werden können. Von 20 auf 80 Prozent soll der Ladevorgang 6,5 Stunden dauern, einen vollständigen Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent gibt DAF mit 12 Stunden an. Mit einer DC-Ladeleistung von 150 kW soll die Batterie per üblichem CCS-Kabel in einer Stunde von 20 auf 80 Prozent geladen werden können, der vollständige Ladevorgang soll hier zwei Stunden dauern.

Optional ist laut der Mitteilung auch eine e-PTO genannte 400-Volt-Schnittstelle für weitere Verbraucher verfügbar. Damit sollen etwa eine elektrische Kühlanlage oder ein elektrohydraulischer Kran mit Energie versorgt werden können, womit ein separater Generator für diese Anwendungen entfallen soll. Die Auswirkung auf die Reichweite hängt natürlich vom Verbrauch des jeweiligen Systems ab.

DAF hatte den LF Electric zusammen mit dem größeren CF Electric bereits im Herbst 2018 angekündigt. Zunächst ging aber der CF Electric in Serie, das Modell erhielt kürzlich auch eine neue Batterie-Generation. Da der LF Electric bereits zum Serienstart über die neuere Technologie verfügt, sind Energiegehalt (282 statt 222 kWh) und Reichweite (280 statt 220 Kilometer) höher als 2018 angekündigt.

daf.com