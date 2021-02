General Motors hat Schauspieler und Comedian Will Ferrell als Testimonial für seinen Super-Bowl-Spot angeheuert, in dem der Konzern für seine Elektro-Offensive auf Basis der Ultium-Plattform wirbt. Norwegen als Marktführer für Elektroautos? Das will man sich in den USA nicht gefallen lassen! Hier geht es zu dem herrlich selbstironischen 90-Sekunden-Spot.

