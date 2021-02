PTS-Prüftechnik eröffnet Testzentrum bei Stuttgart

Der unabhängige Entwicklungsdienstleister PTS-Prüftechnik erweitert seine Testkapazitäten in einem neuen Prüfzentrum in Remshalden – rund 20 Kilometer östlich von Stuttgart. Dort werden auf mehr als 14.300 Quadratmetern sowohl Batterie- als auch Antriebsstrangprüfstände installiert.

Unter anderem kündigt PTS-Prüftechnik an, in dem vor Ort aufgebauten “Battery Testing Center” sowohl Lebensdauer- und Performancetests als auch Umweltsimulationen anzubieten. Außerdem stehen E-Maschinen- Prüfstände bereit, die auf ein maximales Drehmoment von 600 Nm und eine Drehzahl von bis zu 25.000 Umdrehungen pro Minute ausgelegt sind. „Mit aktuell 105 Zell-, 47 Modul- und 23 Packprüfständen haben wir in wenigen Monaten ein erstklassiges Arbeitsumfeld geschaffen und stellen zudem durch unser eigens entwickeltes modulares Systemkonzept kundenorientierte Lösungen sicher“, äußert Testleiter Benjamin Ruof.

Im Mai 2020 hatte PTS-Prüftechnik bereits mit der Eröffnung eines Batterietestzentrums an seinem Hauptstandort im schwäbischen Waldstetten seine Testmöglichkeiten im Bereich von Lithium-Ionen-Batteriesystemen erweitert. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben an mehreren deutschen Standorten Prüfanlagen für verschiedene Anforderungen und Produkte. Dazu zählen Batterie- ebenso wie Antriebsstrangprüfstände für konventionelle und alternative Antriebe. Am zentral zwischen Aalen, Stuttgart und Ulm gelegenen Hauptsitz betreibt das Unternehmen zwei Werke. Außerdem verfügt der Spezialist für Fahrzeugentwicklung über Niederlassungen in Schwäbisch Gmünd, Wolfsburg, Kreut bei Ingolstadt und neu in Remshalden bei Stuttgart.

Quelle: Infos per E-Mail