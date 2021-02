Audi baut PHEV-Angebot aus

Audi baut sein Angebot an Plug-in-Hybridmodellen weiter aus. Der Q5 TFSI e quattro erhält eine neue Batterie, was die E-Reichweite erhöhen soll. Zudem kommt ab sofort auch der Q5 Sportback in zwei PHEV-Varianten. Die neue Batterie wird auch in den PHEV-Versionen des A6 und A7 eingesetzt.

Beim seit 2019 erhältlichen Q5 TFSI e quattro war noch eine Batterie mit 14,1 kWh Brutto-Energiegehalt verbaut. In der neuen Generation kommt die Batterie auf einen Energiegehalt von 17,9 kWh (brutto) bzw. 14,4 kWh (netto). Ab sofort werden der Q5, die neuen PHEV-Versionen des Q5 Sportback sowie der A6 und A7 mit dem neuen Stromspeicher ausgerüstet. Bei dem SUV liegt die E-Reichweite nun bei 61 Kilometern nach WLTP, beim A6 sollen sogar bis zu 73 Kilometer möglich sein.

Neu sind wie erwähnt zudem die PHEV-Versionen des SUV-Coupés Q5 Sportback: Der Q5 Sportback 50 TFSI e quattro bietet 220 kW Systemleistung, der Q5 Sportback 55 TFSI e quattro gibt 270 kW ab. Der Antrieb besteht aus einem 2,0 Liter großen Vierzylinder-Benziner mit 195 kW Leistung sowie einer permanent erregte Synchronmaschine (PSM) mit 105 kW Peak-Leistung. Die Hardware der beiden angebotenen Varianten mit 220 bzw. 270 kW Systemleistung unterscheiden sich laut der Mitteilung lediglich in ihrer Boost-Strategie. Sprich: Nur über das per Software anders abgestimmte Zusammenspiel von Verbrenner und Elektromotor ergeben sich andere Systemleistungen und -drehmomente.

Außerdem ist die 220-kW-Variante nun auch im A6 erhältlich. Die A6 Limousine 50 TFSI e ist die Variante mit den erwähnten 73 Kilometern WLTP-Reichweite. In Deutschland startet diese Variante ab 61.790 Euro, neben der Limousine ist auch der Kombi namens Avant erhältlich.

Wie bei Audi-Plug-in-Hybriden inzwischen üblich kann der Fahrer zwischen vier Betriebsmodi wählen – EV, Hybrid, Hold und Charge. Die Fahrzeuge starten immer im EV-Modus. Wird aber eine Zielführung gestartet, wechselt das Auto in den Hybrid-Modus und verteilt die elektrische Energie entlang der Wegstrecke – innerstädtisch möglichst elektrisch.

Die Bremsrekuperation der E-Maschine reicht bis 0,2 g, damit sollen sich bis zu 80 kW elektrische Leistung zurückgewinnen lassen. Bei leichteren Verzögerungen mit 0,1 g sind es laut Audi noch 25 kW.

Trotz dem Batterie-Update wurde nichts am Ladesystem geändert. Die AC-Ladeleistung liegt weiterhin bei maximal 7,4 kW, womit ein Ladevorgang rund 2,5 Stunden dauern soll. An einer Haushaltssteckdose mit 230 Volt gibt Audi die Ladedauer mit 8:15 Stunden an. Eine DC-Lademöglichkeit gibt es nicht einmal gegen Aufpreis.

Der Q5 50 TFSI e quattro ist zu Preisen ab 56.500 Euro erhältlich, in der stärkeren Variante kostet das PHEV-SUV 62.900 Euro. Die Sportback-Varianten stehen mit 60.000 Euro bzw. 65.050 Euro in der Liste. Die stärkeren Varianten sind jeweils nur in der „S line“-Ausstattung erhältlich, bei den 220-kW-Versionen gibt es neben der „S line“ noch die „advanced“-Ausstattung.

audi-mediacenter.com (Q5 Sportback), audi-mediacenter.com (weitere Modelle)