Tropos Motors: Hahn Gruppe wird Vertriebspartner

Die Hahn Gruppe, einer der größten Volkswagen-Händler Deutschlands, bietet künftig an vier Standorten auch Elektrofahrzeuge der Marke Tropos an. Bisher hat Hahn vor allem Fahrzeuge aus dem Wolfsburger Konzern vertrieben.

Die vier Tropos-Standorte von Hahn sind der Stammsitz in Fellbach (bei Stuttgart), Bietigheim-Bissingen, Pforzheim und Ebersbach – also allesamt in Baden-Württemberg. Neben dem Verkauf der Fahrzeuge soll an den vier Standorten auch der Aftersales-Service angeboten werden. Hahn vertreibt zudem auch E-Roller der Marke Niu.

Die Hahn Gruppe will nach eigenen Angaben mit dem leichten E-Transporter neue Kundengruppen erschließen. Tropos selbst peilt für den Able den Verkauf an Kommunen, Freizeiteinrichtungen, Tierparks, Gärtner von Parkanlagen, Handwerker und Unternehmen für die Intralogistik an. „Mit diesem, für uns neuen Segment schaffen wir einen Einstieg bei Kunden, zu denen wir mit unseren bisherigen Produkten keine Anknüpfungspunkte hatten“, sagt Roland Beeh, Mitglied der Geschäftsführung der Hahn Gruppe Bereich Nutzfahrzeuge.

Tropos selbst bietet für den Able noch bis Ende März ein Aktionsangebot, das auch über teilnehmende Vertragshändler genutzt werden kann: Jeder Kunde, der bis zum 31. März 2021 einen Kaufvertrag für ein Neufahrzeug der Able-Reihe abschließt, erhält eine Pritsche oder einen Kofferaufbau L gratis. Der Tropos Able ST (mit Blei-Säure-Batterie und 80 Kilometern Reichweite) kostet dann noch 18.000 Euro, der Able XT1 (Lithium-Ionen-Batterie, 105 Kilometer Reichweite) ist im Rahmen der Aktion für 23.000 Euro erhältlich, das Top-Modell XT2 (Lithium-Ionen-Batterie, 260 Kilometer Reichweite) ist für 27.000 Euro zu haben – alles sind Netto-Preise zuzüglich Überführungskosten. Unseren Fahrbericht des Tropos Able XT2 finden Sie hier.

