Renault baut Baustellen-E-Lkw mit Kipper und Kran

Nachdem Renault Trucks eine komplette Reihe elektrischer Fahrzeuge für den Verteilerverkehr auf den Markt gebracht hat, produziert der Lkw-Hersteller nun seinen ersten elektrischen Baustellen-Lkw. Dabei handelt es sich vorerst noch um ein Einzelstück.

Erhalten wird diesen mit Kippmulde und Kran ausgestatteten D Wide Z.E. die Noblet-Gruppe. Das Fahrzeug ist mit vier Batteriepaketen à 66 kWh ausgestattet. Der 26-Tonner wird mit gelenkter Hinterachse in der 6×2-Konfiguration ausgeliefert, so Renault Trucks in der Mitteilung. Von dem Basis-Modell übernimmt das Baustellen-Fahrzeug auch das 22-kW-AC- und 150-kW-DC-Ladesystem.

Weitere technische Daten nennt Renault Trucks in der Mitteilung nicht. Stattdessen führt der Hersteller einige Vorzüge von E-Baustellenfahrzeugen an, etwa die geringere Lärm und CO2-Belastung für Arbeiter und Anwohner oder die lokal emissionsfreie Anfahrt zur Baustelle.

Aus gutem Grund, denn für den Kunden Noblet, ein Vermietungsunternehmen für Baumaschinen und -fahrzeuge, waren offenbar genau solche Punkte ausschlaggebend. „Einige Kunden, einige Städte der Ile de France sind bereit für gewisse Baustellen mehr zu bezahlen, wenn sie dafür CO2-reduzierte und vor allem leise Ausrüstung erhalten“, sagt , erklärt Noblet-Präsident Laurent Galle. „Darüber hinaus profitieren wir in Frankreich von der zusätzlichen Abschreibung, die etwas mehr als 10 Prozent des Kaufpreises ausmacht.“

Noch handelt es sich aber offenbar um ein Einzelstück für Noblet. Ob die Franzosen weitere Bestellungen folgen lassen wollen und ob Renault die E-Baustellen-Lkw auch in größeren Stückzahlen bauen will, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

renault-trucks.de