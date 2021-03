Opel teasert einen elektrischen Manta an

Opel elektrifiziert sein Kult-Modell Manta. Der Autobauer hat einen ersten Ausblick auf den Opel Manta GSe ElektroMOD geliefert, eine rein elektrische Neuinterpretation des Opel Manta von 1970. Details zur Technik nennt Opel bisher leider nicht. Auch bleibt unklar, ob der Strom-Manta ein Einzelstück bleiben oder tatsächlich in Produktion gehen wird.

Bisher haben die Rüsselsheimer nur eine Computergrafik und ein kurzes Video veröffentlicht – letzteres zeigt aber im Grunde genommen auch nur das Rendering, über das einige Video-Effekte gelegt wurden.

Opel deutet jedoch an, dass es sich bei dem Manta GSe ElektroMOD um ein auf einen Elektroantrieb umgerüsteten 1970er Manta handelt – nicht nur wegen des „MOD“ im Namen. Letzteres soll übrigens für Veränderung stehen, aber auch „für technische wie stilistische MODifikationen sowie einen MODernen nachhaltigen Lebensstil“, so Opel.

Bei dem Umbau soll es aber wohl nicht nur beim Antrieb Modifikationen geben: Bei dem Manta GSe ElektroMOD soll auch das volldigitale Cockpit, unter anderem aus dem Mokka-e bekannt, eingesetzt werden. Zudem soll der Elektro-Manta den „Opel-Vizor“ tragen – also jenes Designelement, das etwa auch beim Mokka-e den Fahrzeuggrill, die Scheinwerfer und Sensoren sowie das Markenlogo in einem Element zusammenfasst. Auf dem Teaserbild sind auch LED-Tagfahrleuchten zu erkennen, die an den Mokka-e erinnern.

– ANZEIGE –

Zum Antrieb machen die Rüsselsheimer noch keine Angaben – außer der Tatsache, dass er rein Batterie-elektrisch sein soll. Somit liegt der Verdacht nahe, dass es sich um den 100-kW-Antrieb aus dem PSA-Regal handeln wird – oder auch hier eine Modifikation davon. Zumindest soll der Manta „sportlich wie ein echter Opel GSe“ sein.

Offen ist aber, ob die „Reminiszenz voller Spannung“, wie Opel das Projekt bezeichnet, nur in einem einzelnen Showcar münden wird, als Retrofit-Kit zur Umrüstung bestehender Mantas angeboten werden soll oder ob daraus gar eine (Klein-)Serie entsteht. Wir werden weiter berichten.

opel.com