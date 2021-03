HeiterBlick baut mit Partnern eine BZ-Straßenbahn

Die HeiterBlick GmbH aus Leipzig entwickelt gemeinsam mit den Chemnitzer Unternehmen Hörmann Vehicle Engineering und Flexiva Automation & Robotik eine mit Brennstoffzellen betriebene Straßenbahn. Der vom BMVI geförderte Prototyp soll in den kommenden vier Jahren vorgestellt werden.

Laut einer knappen Pressemitteilung der NOW GmbH (Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie) soll es sich bei dem geplanten Exemplar um Europas erste Wasserstoff-Brennstoffzellen-betriebene Straßenbahn handeln. Der neuartige Antrieb soll städtischen Straßenbahnbetreibern neue Streckenerschließungen möglich machen – und zwar dort, “wo aus ökologischen, städtebaulichen oder verkehrstechnischen Gründen Oberleitungen nur schwer oder gar nicht realisierbar sind”, wie die NOW ausführt. Neue Stadtteile und Stadtrandgebiete könnten so deutlich einfacher erschlossen werden.

Eckpunkte zur Technik werden in der Mitteilung noch völlig außen vor gelassen. Den Projektstartschuss erteilte das Bundesverkehrsministerium jüngst mit der Genehmigung des Förderzuschlags. Konkret wird die BZ-Straßenbahn im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP 2) mit 2,1 Millionen Euro gefördert. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

