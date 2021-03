IKT für Elektromobilität: Fördermöglichkeit für neue Projektideen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) nimmt für die aktuelle Förderbekanntmachung bis zum 31. März 2021 neue Projektvorschläge für das Technologieprogramm „IKT für Elektromobilität“ entgegen.

Seit 2009 unterstützt das BMWi-Förderprogramm Projekte, die mittels Informations- und Kommunikationstechnologien intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie entwickeln. Im Mittelpunkt der vierten Förderrunde steht nun die Entwicklung und Erprobung von offenen, IKT-basierten Systemansätzen, bei denen (gewerbliche) Elektromobilität optimal in intelligente Mobilitäts-, Logistik- und Energieinfrastrukturen sowie Betriebsumgebungen eingebunden wird. Gesucht werden auf IKT basierende Innovationen im Bereich Fahrzeugtechnik, wirtschaftliche Flotten- und Logistikkonzepte sowie Lade-, Kommunikations- und Plattformtechnologien.

Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt ist die Einbindung von Elektrofahrzeugen in intelligente Energie- und Verkehrsnetze. In diesem Zusammenhang sollen auch hochautomatisierte/autonome und auf Methoden der künstlichen Intelligenz basierende Elektromobilitäts-Anwendungen getestet werden. Darüber hinaus soll die Entwicklung und Erprobung innovativer Lösungen zur Mobilitätsversorgung ländlicher Räume und zur netzverträglichen Bereitstellung von Lademöglichkeiten in größeren Wohneinheiten und –quartieren gefördert werden.

Auf dem Online-Portal können noch bis zum Stichtag 31. März 2021 neue Projektvorschläge eingereicht werden. Seinen Abschluss findet die aktuell 4. Förderrunde des Technologieprogramms „IKT für Elektromobilität: intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie“ mit dem letzten Stichtag 31. Oktober 2021, für den es im Laufe des Septembers noch eine weitere Einreichungsmöglichkeit geben wird.

Nach der aktuellen Förderrunde wird das BMWi-Technologieprogramm „IKT für Elektromobilität“ dann 2022 mit neuen Schwerpunkten fortgesetzt.

digitale-technologien.de